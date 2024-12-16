Valilik açıkladı... İstanbul'da 'sahte içki' kabusu: 1,5 ayda 37 kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:14

Güncelleme: 16.12.2024 - 13:15

İstanbul’da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 17 kişinin tedavisinin de devam ettiği belirtildi.

VALİLİK VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul’da sahte içki kaynaklı ölümler devam ediyor.

İstanbul Valiliği, son 1,5 ayda 37 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiğini, 17 kişinin tedavisini ise sürdüğünü açıkladı.

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

1 Kasım'dan bu yana sahte içki kullanımları nedeniyle 73 kişinin zehirlendiğini açıklayan Vali Davut Gül, bunlardan 37'sinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada 17 kişinin ise tedavilerinin hastanelerde devam ettiği, 23 kişinin ise taburcu olduğu belirtildi.

1002 iş yerinde denetimlerde, 287.758 litre alkollü sıvı, 14.701 adet dolu alkollü içki şişesi, * 853.460 adet alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve etiket, bunların yanında kaçak/sahte alkollü içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda yan ürün (kapüşon, boş şişe, aroma, kit, huni, hortum vs.) ele geçirildi.

Denetimler kapsamında 32 işletmeye ise toplamda 2.662,052 lira idari ceza uygulandı.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Valiliğin açıklamasında, "Alkol zehirlenmesine bağlı olaylarla ile ilgili yapılan çalışmalarda; ölen ve yaralanan vatandaşlarımıza sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olan 36 şüpheli şahıs ile ilgili işlemlere başlanılmış, 36 şüpheli şahsın 14 ü tutuklanmış, 8 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 14 şahıs ise serbest bırakılmıştır" denildi.