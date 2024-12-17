'Sahte içki' tehlikesi büyüyor... Elazığ’da tam 190 litre ele geçirildi!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:24

Güncelleme: 17.12.2024 - 12:26

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte alkollü içki ticareti yapan, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

11 ŞAHSA İŞLEM

Yapılan çalışmalarda sahte alkol üretiminde kullanılan 190 litre etil alkol ve 2 adet alkol kiti ele geçirildi. Çalışmalarda 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.