Kütahya'da silah kaçakçılığı: 3 kişi gözaltına alındılar

Kütahya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

DHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:01
Kütahya'da silah kaçakçılığı: 3 kişi gözaltına alındılar
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Kütahya'da polis ekipleri, Altıntaş'ta silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin K.Ç., A.S. ve B.K. olduğunu belirleyip takibe aldı.

Ekipler, Altıntaş ve Aslanapa ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma, 'Akrep' olarak bilinen makineli tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

 


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