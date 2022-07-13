Kütahya'da silah kaçakçılığı: 3 kişi gözaltına alındılar

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:01

Kütahya'da polis ekipleri, Altıntaş'ta silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin K.Ç., A.S. ve B.K. olduğunu belirleyip takibe aldı.

Ekipler, Altıntaş ve Aslanapa ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma, 'Akrep' olarak bilinen makineli tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.