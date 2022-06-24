Kütahya'da süt sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılan kadın öldü
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde süt sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılan Öznur Türegün (41), hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan Öznur Türegün (41), ineklerinin sütünü sağmak için evinin avlusunda bulunan ahıra girdi.
Bir süre sonra ineklerin sesini duyan yakınları ahıra geldiklerinde, Türegün'ün yerde yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemede, ahırdaki elektrik kaçağı nedeniyle Türegün'ün akıma kapıldığı tespit edildi.
Dört çocuk annesi olduğu öğrenilen Öznur Türegün'ün cansız bedeni, Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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