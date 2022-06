Arpa fiyatları hayvancılık sektörüne darbe vuracak

15 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Hayvancılık sektörü için son derece önemli olan arpada maliyet artışları nedeniyle üretim konusunda da sıkıntı yaşanacağını belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, geçen yıl haziranda litresi 7 lira civarında olan motorinin dört kat zamlanarak 28 liraya çıktığını, gübrenin fiyatının da beş kat arttığını söyledi. Arpanın bu yılki maliyetinin motorine göre 7 bin 400 TL/ton, gübreye göre 9 bin 250 TL/ton olması gerektiğini belirten Başevirgen, şunları söyledi:

FİYATLAR YÜZDE 20 ARTACAK

“Bu yıl arpa ekmek isteyen bir çiftçi bir ton ürün için asgari 8 bin 325 TL/ton masraf yapmak zorunda kalacak. Ürününün tonunu 5 bin 500 liraya satan bir çiftçi, 8 bin 325 lira maliyetle tekrardan nasıl üretim yapabilir? Borçlarını nasıl ödeyebilir? Arzda oluşacak azalmanın yansımalarını da düşününce tarımda asıl felaket seneye diyebiliriz.”

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 31 Mayıs’a dek hayvancılık sektörüne arpanın tonunu 2 bin 500 lira, mısırın tonunu ise 3 bin liradan verdiğine dikkat çeken Başevirgen, şöyle devam etti:

“Bu uygulama et ve süt fiyatlarını nispeten frenliyordu. Muhtemelen yetersiz stok ve yeni fiyatlandırmaların etkisiyle uygulamaya son verdi. Yem sanayisi ve hayvancılıkla uğraşanlar, arpayı TMO’nun açıkladığı fiyatın da üstünde yaklaşık 6 bin TL/tondan temin etmeye başladı. Bu fiyattan dolayı içeriğine göre ortalama fiyatı 300 lira olan 50 kilogramlık torba yemin fiyatı, 500 lirayı da aşacak. Et ve süt fiyatları da en az yüzde 20 zamlanacak. Hayvanlar yem, vatandaşlar et yiyemeyecek duruma düşecek.”