Kütahya’da ’torbacı’ operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:00

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:02

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 360 adet sentetik ecza geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimizde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar çerçevesinde E.E isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilmiş ve gerekli delillendirmeler yapılmıştır. Akabinde E.E isimli şahsın ilimize madde getireceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine şahıs yanındaki S.U, H.K, F.U, O.E isimli şahıslar ile beraber içinde bulundukları araçla birlikte yakalanmış, araçta ve E.E isimli şahsın evinde yapılan aramada, 360 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Devam eden çalışmalarda şahısların yol kenarına attıkları 150 gram metamfetamin maddesi de ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılmış, S.U F.U O.E isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E ve H.K isimli şahıslar tutuklanmışlardır" ifadelerine yer verildi.