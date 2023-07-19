Kütahya'da orman yangını... Eskişehir'den ekipler sevk edildi!

Kütahya’da bir ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirirken, alevleri söndürme çalışmalarına yardımcı olmak için Eskişehir'den ekipler sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2023 - 15:27
Kütahya'da orman yangını... Eskişehir'den ekipler sevk edildi!
Abone Ol google-news

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Küreci köyü Kırandere mevkiinde orman yangını çıktığını aktardı.

Edinilen bilgiye göre, bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi. Yurttaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.


ekip Kütahya müdahale Orman orman yangını ormanlık alan Yangın eskişehir

İlgili Haberler

Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'daki orman yangınının nedeni belli oldu: Tutuklandı!

Hatay'daki orman yangınının nedeni belli oldu: Tutuklandı!
Diyarbakır'da orman yangını... İki mahalle risk altında!

Diyarbakır'da orman yangını... İki mahalle risk altında!

En Çok Okunan Haberler