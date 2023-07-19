Kütahya'da orman yangını... Eskişehir'den ekipler sevk edildi!
Kütahya’da bir ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirirken, alevleri söndürme çalışmalarına yardımcı olmak için Eskişehir'den ekipler sevk edildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Küreci köyü Kırandere mevkiinde orman yangını çıktığını aktardı.
Edinilen bilgiye göre, bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangının geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi. Yurttaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 400 bin yıllık 'dev' keşif!
- Fulya Öztürk’ten eleştirilere yanıt
- Gizli katılımcı dikkat çekti
- Ahmet Kural dünyaevine girdi! İşte düğünden kareler
- Şimdi satış listesinde!
- Sızdırılan video üzerine konuştu
- Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı
- Ligden düşecek takım sayısı belli oldu!
- 15 yıllık kiracısını gözünü kırpamadan öldürdü!
- 'Bunu yapanlardan bir kişiyi sağ bırakırsak...'