Kütahya'da orman yangını... Eskişehir'den ekipler sevk edildi!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 15:27

Güncelleme: 19.07.2023 - 15:45

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Küreci köyü Kırandere mevkiinde orman yangını çıktığını aktardı.

Edinilen bilgiye göre, bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi. Yurttaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.