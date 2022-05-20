Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da polisin baskın yaptığı bir evde satışa hazır bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 17:49
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya'da M.U. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen şüphelinin kaldığı eve savcılık izniyle baskın yapıldı.

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince evde yapılan aramalarda 88 pakette satışa hazır metamfetamin ele geçirildi.

Evdeki şüpheliler M.U. ile Y.S. adlı kadın gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen 2 şüphelinin soruşturması devam ediyor.


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