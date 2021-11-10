Kütahyalı, Sadık Albayrak ile görüşmesini anlattı: Berat Albayrak'tan yeni hamle
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'la yaptığı görüşmeyi aktardı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kütahyalı, geçen günlerde yaptığı "Berat Albayrak mevcut rejimin ana paratoneriydi. Tüm şimşekler onda patlıyordu." açıklaması üzerine Sadık Albayrak'ın kendisini aradığını söyledi.
Albayrak ile yaptığı konuşmayı aktaran Kütahyalı, Berat Albayrak'ın kitap yazdığını söyledi. Kütahyalı, "Sadık Albayrak çok önemli bir bomba bilgiyi daha ifade etti. Berat Albayrak şu an tüm bu süreci ve daha da fazlasını anlatan bir kitap kaleme alıyor. O kitabın yazımıyla meşgul durumda. Yani kısacası: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor!" ifadelerini kullandı.
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