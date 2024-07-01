Kütahya’nın tarihi Hisar Kalesi’nde yangın!

Kütahya’nın tarihi Hisan Kalesi’ndeki ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:26
Kütahya’nın tarihi Hisar Kalesi’nde yangın!
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Kütahya’nın tarihi Hisar Kalesi’ndeki otluk ve ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangında 4 badem ağacı zarar gördü.

Polis yangına ilişkin soruşturma başlattı.


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