Kütahya’nın tarihi Hisar Kalesi’nde yangın!
Kütahya’nın tarihi Hisan Kalesi’ndeki ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kütahya’nın tarihi Hisar Kalesi’ndeki otluk ve ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangında 4 badem ağacı zarar gördü.
Polis yangına ilişkin soruşturma başlattı.
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