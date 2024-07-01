Düğünde yangın paniği!

Nevşehir’de bir düğünde havaya atılan havai fişek nedeniyle çıkan yangın, yurttaşlar tarafından söndürüldükten sonra düğün kaldığı yerden devam etti.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:07
Düğünde yangın paniği!
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Nevşehir’in Nar beldesinde bir düğünde havaya atılan havai fişekler nedeniyle çevredeki kuru otlar tutuştu.

Alevi gören düğün salonu çalışanı kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Alevlerin büyümesiyle düğün salonu çalışanları ve düğüne katılan yurttaşlar yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından düğün kaldığı yerden devam etti.


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