İzmir'deki orman yangınına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:16
İzmir'deki orman yangınına ilişkin 1 zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news

Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

NE OLMUŞTU?

Menderes ilçesi Karacadağ mevkisinde 29 Haziran'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu bir gün sonra kontrol altına alınmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Menderes'teki orman yangınının, bölgedeki bir hobi bahçesinde çıktığını ve ilgili kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.


İzmir haberleri Yangın haberleri tutuklama haberleri

İlgili Haberler

Samsun’da korkutan yangın!

Samsun’da korkutan yangın!
Yangın, uyuşturucu serasını ortaya çıkardı

Yangın, uyuşturucu serasını ortaya çıkardı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler