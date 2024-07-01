İzmir'deki orman yangınına ilişkin 1 zanlı tutuklandı
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
NE OLMUŞTU?
Menderes ilçesi Karacadağ mevkisinde 29 Haziran'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu bir gün sonra kontrol altına alınmıştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Menderes'teki orman yangınının, bölgedeki bir hobi bahçesinde çıktığını ve ilgili kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'den açıklama geldi!
- 'Bu edepsiz federasyondan bir an önce kurtulmalı'
- Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- İzmir'de tüp patlaması: 1 gözaltı
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Kuyumcular artık bu altını almayacak
- İstenen asgari ücret rakamını açıkladı!
- 'Boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'
- Jude Bellingham'dan gol sevincinde skandal hareket!