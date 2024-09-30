Kütahya'yı sağanak vurdu... Semt pazarını su bastı!
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan dolu ve sağanakta semt pazarını su bastı.
Domaniç ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Sokaklar yağmur sularıyla dolarken, semt pazarında su baskını yaşandı. Birçok pazarcı esnafının tezgahı zarar gördü.
Dolu nedeniyle park halindeki bir otomobilin arka camı kırıldı.
Belediye ekipleri ise sağanağın ardından yollarda temizlik çalışmalarına başladı.
Etiketler: #Kütahya #sağanak #semt pazarı
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