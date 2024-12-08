Kutlama yapan Suriyelilere tepki gösteren şahıs gözaltına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Suriye’nin eski başkanı Beşar Esad’ın devrilmesini kutlayan Suriyelilerin araçlarının yolunu kesen şahıs gözaltına alındı.
Olay, Gebze ilçesinde yaşandı. Suriyelilerin Suriye’nin eski başkanı Beşar Esad’ın devrilmesi üzerine gösteriler düzenlemesine tepki gösteren şahıs, araçların önünü kesti.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, A.K.D. isimli şahsı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına aldı.
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