Kutudaki hurmalar arasından uyuşturucu çıktı!

Kayseri'de durdurulan araçta kutuda hurmalar arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kutudaki hurmalar arasından uyuşturucu çıktı!
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DHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 11:32

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Bu kapsamda M.B. (38) R.Ç. (63) Y.T. (31), E.Ç. (31) ve L.Ö. (43) durdurulan araçta yakalandı.

Yapılan aramada hurmaların bulunduğu kutunun içine gizlenmiş 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, polis merkezine götürüldü.


Etiketler: #Kayseri #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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