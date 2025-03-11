Uyuşturucuyla yakalandı: Kendini 'içiciyim' diye savundu!
Adana’da narkotik polisleri şüphelendiği kamyoneti durdurduğunda sürücü koltuğunun arkasına gizlenmiş vaziyette 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirildi. Tutuklanan araç sürücüsü, "Satıcı değilim, içiciyim" savunması yaptı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe çeken bir kamyoneti durdurdu.
Araç içerisinde yapılan aramada sürücü koltuğunun arkasına zulalanmış 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirdi.
"SATICI DEĞİLİM İÇİCİYİM" SAVUNMASI
Polis, araç sürücüsü B.Ö. (29) ve yolcu konumundaki E.B.'yi (42) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi alınan şüphelilerden B.Ö.,"Uyuşturucu satıcısı değilim, sadece içiciyim" dediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Etiketler: #uyuşturucu #Adana
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