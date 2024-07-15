Kütük kesme sporcusu, 'eşine hakaret' iddiasıyla 3 kişiyi hastanelik etti

Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:54

Güncelleme: 15.07.2024 - 13:56

Mengen ilçesi Dörtyol Işıklar Kavşağı'nda, 7 Temmuz saat 14.00 sıralarında motorlu testere ile kütük kesme sporcusu Halit Şahin'in eşi Aygül Şahin ile 8 yaşındaki 2 kızının içerisinde olduğu 06 AY 2043 plakalı otomobil, kimliği belirlenemeyen kişilerin bulunduğu başka bir otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrası Ayşe Şahin ile çarpıştığı diğer araçta bulunan 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Kazanın ardından olay yerine gelen Halit Şahin, eşine hakaret ettiğini iddia ettiği 3 kişiyle kavga etti. Şahin, 3 kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti.

Hastaneye kaldırılan 3 kişi, tedavileri sonrası taburcu oldu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.