Kuvvetli fırtına TIR'da taşınan konteyneri yola uçurdu!

İskenderun-Payas yolu Akçay bölgesinde seyir halinde ilerleyen TIR'ın üzerinde bulunan konteyner, kuvvetli fırtınayla uçtu. TIR'dan uçan konteyner, köprüden aşağı düştü ve yolu trafiğe kapattı.
İhbar üzerine bölgede polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş bölgeye giderek olay yerinde koordinasyonu sağladı.
Öte yandan konteynerin TIR üzerinden uçtuğu anlarsa seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı. Konteynerin kaldırılmasıyla yol araç trafiğine yeniden açıldı.