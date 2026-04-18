Kuvvetli fırtına TIR'da taşınan konteyneri yola uçurdu!

18.04.2026 11:16:00
İHA
İskenderun ilçesinde kuvvetli fırtına seyir halindeki TIR'da taşınan yük konteynerini yola uçurdu. Olayda yaralanan olmazken, konteynerin tırdan yola uçtuğu anlar araç kamerasına yansıdı.

İskenderun-Payas yolu Akçay bölgesinde seyir halinde ilerleyen TIR'ın üzerinde bulunan konteyner, kuvvetli fırtınayla uçtu. TIR'dan uçan konteyner, köprüden aşağı düştü ve yolu trafiğe kapattı.

İhbar üzerine bölgede polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş bölgeye giderek olay yerinde koordinasyonu sağladı.

Öte yandan konteynerin TIR üzerinden uçtuğu anlarsa seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı. Konteynerin kaldırılmasıyla yol araç trafiğine yeniden açıldı.

#Rüzgar #hatay #TIR #konteyner

Meteoroloji açıkladı: 17 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç) ile Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın ise Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji açıkladı: 18 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Nisan Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji açıkladı: 16 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Nisan Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında da bu gece saatlerine kadar toz taşınımının etkili olması bekleniyor.