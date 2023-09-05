Kuvvetli yağış Çanakkale'yi vurdu: Yollar göle döndü

Yayınlanma: 05.09.2023 - 18:48

Güncelleme: 05.09.2023 - 18:49

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı köyü Tavaklı İskelesi mevkisinde sağanak nedeniyle Elik Kuyu Deresi taştı.

Dereden taşan sular nedeniyle Geyikli-Ayvacık yolu sular altında kaldı. Önlem alan jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Belediye ve karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.