Kuvvetli yağış Çanakkale'yi vurdu: Yollar göle döndü

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle Elik Kuyu Deresi taştı. Sular altında kalan Geyikli-Ayvacık yolu ulaşıma kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 18:48
Kuvvetli yağış Çanakkale'yi vurdu: Yollar göle döndü
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı köyü Tavaklı İskelesi mevkisinde sağanak nedeniyle Elik Kuyu Deresi taştı.

Dereden taşan sular nedeniyle Geyikli-Ayvacık yolu sular altında kaldı. Önlem alan jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Belediye ve karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.


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