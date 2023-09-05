Kuvvetli yağış Çanakkale'yi vurdu: Yollar göle döndü
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle Elik Kuyu Deresi taştı. Sular altında kalan Geyikli-Ayvacık yolu ulaşıma kapatıldı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı köyü Tavaklı İskelesi mevkisinde sağanak nedeniyle Elik Kuyu Deresi taştı.
Dereden taşan sular nedeniyle Geyikli-Ayvacık yolu sular altında kaldı. Önlem alan jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı.
Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Belediye ve karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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