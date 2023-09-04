Aksaray, Nevşehir, Kayseri... Birçok ilde sağanak sele neden oldu: Aksaray'da 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu

Yayınlanma: 04.09.2023 - 07:15

Güncelleme: 04.09.2023 - 07:23

Meteoroloji'nin uyarısının ardından beklenen yağışlar dün geceden itibaren birçok ilde etkili oldu. Aksaray'da şehir genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sağanak kısa sürede sel afetini de beraberinde getirdi.

Merkeze bağlı Sevinçli köyü ve Kireçlik mevkiinde aniden bastıran sel suları önce petrol istasyonunu sonra da yolda geçen araçları sular altında bıraktı.

Yolda akıntıya kapılan birçok araç yolun hemen yakınında bulunan sulama kanalına ve tarım arazilerine sürüklendi. Bölgedeki birçok belde ve köyde yollar çöktü. Göle dönüşen yollarda adeta can pazarı yaşandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım, polis, jandarma ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden kurtarma ve sağlık ekipleri sele kapılan araç ve vatandaşları kurtarma çalışması başlattı.

1 ÖLÜ, 1 KAYIP

Sel sularına kapılıp araziye düşen araçların birinde bulunan 50’li yaşlarda Gülseren En isimli kadın boğularak hayatını kaybederken, mahsur kalan 13 kişi ekiplerce kurtarıldı. Sele kapılarak hafif şekilde yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kurtarma ekipleri bölgede kayıp olduğu bildirilen bir baba ve çocuğu için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede bulunan köy ve beldelerde de birçok ev sular altında kalırken, AFAD ekipleri evlerde tahliye çalışması başlattı.

AFAD SON DURUMU PAYLAŞTI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aksaray'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de sele kapıldığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aksaray ilimizde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana gelmiş olup bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş; bir vatandaşımızın da sele kapıldığı bilgisi alınmıştır. Kayıp vatandaşımızın arama çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar değerlendirilmekte ve ekiplerimiz tarafından müdahale çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. AFAD Başkanımız Sn. Okay Memiş bölgeye giderek AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmaları ilgili kurumlarımız ile birlikte yerinde yürütmektedir. Vatandaşlarımızın sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ASEL BEBEK, ANNESİNİN KUCAĞINDAN DÜŞÜP SELDE SÜRÜKLENMİŞ

Aksaray'da meydana gelen selde kayıp olan bebekle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı.

Nazif Balcan (25) ve aynı yaştaki eşi Hayriye Balcan'ın içinde bulunduğu aracın sele kapılıp sürüklendiği ve bir süre sonra çiftin kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldukları belirtildi.

Bu sırada anne Hayriye Balcan'ın kucağındaki 3 aylık bebeği Asel'in kayıp düştüğü ve akıntıda sürüklenerek kaybolduğu öğrenildi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan ekibin Asel'i arama çalışmaları sürüyor.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılanlar arasında yer alan anne Hayriye Balcan'ın ise halen tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

NEVŞEHİR'DE SEL SULARINA KAPILAN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki karı-kocanın cansız bedenlerine ulaşıldı. İlçeye bağlı Tuzköy Mahallesi'nde etkili olan sağanak sele neden oldu.

Bölgedeki yurttaşlar jandarma ve AFAD ekiplerine 40 EK 339 plakalı otomobilin sel sularına kapılarak gözden kaybolduğunu bildirdi. Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri sel sularına kapılan otomobil için arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda sürüklenen otomobildeki Şevket Ş.Ş. (62) ile eşi Zöhre Ş.'nin (60) cansız bedenine ulaşıldı.