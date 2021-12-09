Kuyuda bulunan 2 ceset olayında 5 yıl sonra yeni gelişme

09 Aralık 2021 Perşembe, 17:18

Edinilen bilgilere göre, Aralık 2016 tarihinde Süleyman Yılmaz ve Hüseyin Çuvadar isimli şahısların cansız bedenleri silahla vurulmuş halde Şuhut ilçesi Yarışlı köyü Kocansu Çayırı mevkisinde bir kuyuda bulundu. Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 sanık tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sanıklardan F.Ç., A.T. ve Ş.G. isimli şahıslar tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen C.A., isimli şahıs ise tutuklandı.

POLİS ŞÜPHELİNİN EVİNDE ÇOK SAYIDA DELİL ELE GEÇİRDİ

Olayın ardından soruşturmanın peşini bırakmayan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olayın bir başka azmettiricisinin daha olduğunu belirledi. M.A., isimli şahsın peşine düşen ekipler şüphelinin evine baskın düzenledi.

Baskında yapılan aramada dijital materyaller, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet içerisinde çeşitli şahıslar adına tanzimli senetlerin bulunduğu defter, 1 adet laptop, 1 adet olay tarihinde ve öncesinde kullanılan telefon, 2 adet harddisk ve 2 adet flash bellek ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı Şuhut Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.