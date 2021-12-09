Kuyuda bulunan 2 ceset olayında 5 yıl sonra yeni gelişme
Afyonkarahisar’da 2016 yılında işlenen ve 3 kişinin tutuklandığı cinayet olayında soruşturmanın peşini bırakmayan polis, olayın azmettirici olarak bir kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Aralık 2016 tarihinde Süleyman Yılmaz ve Hüseyin Çuvadar isimli şahısların cansız bedenleri silahla vurulmuş halde Şuhut ilçesi Yarışlı köyü Kocansu Çayırı mevkisinde bir kuyuda bulundu. Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 sanık tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Sanıklardan F.Ç., A.T. ve Ş.G. isimli şahıslar tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen C.A., isimli şahıs ise tutuklandı.
POLİS ŞÜPHELİNİN EVİNDE ÇOK SAYIDA DELİL ELE GEÇİRDİ
Olayın ardından soruşturmanın peşini bırakmayan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olayın bir başka azmettiricisinin daha olduğunu belirledi. M.A., isimli şahsın peşine düşen ekipler şüphelinin evine baskın düzenledi.
Baskında yapılan aramada dijital materyaller, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet içerisinde çeşitli şahıslar adına tanzimli senetlerin bulunduğu defter, 1 adet laptop, 1 adet olay tarihinde ve öncesinde kullanılan telefon, 2 adet harddisk ve 2 adet flash bellek ele geçirildi.
Operasyon sonrası gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı Şuhut Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücrette 'teklif' tartışması
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon güçleri çekildi
- AKP ilk kez ikinci parti!
- Süleyman Soylu'ya çok sert kara para tepkisi
- Görevden alınan Melih Gökçek, Özgür Özel'i hedef aldı
- Metropoll'ün beklenen anketi açıklandı
- Nebati'nin mağazalarında neler oluyor?