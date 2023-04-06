Kuyuda cansız bedeni bulunmuştu: 9 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili 2 zanlı gözaltına alındı!

Kilis'te, Kuyuda ölü bulunan 9 yaşındaki Gina Mercimek son yolculuğuna uğurlandı. Kan donduran olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

AA İHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 17:32
Kuyuda cansız bedeni bulunmuştu: 9 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili 2 zanlı gözaltına alındı!
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Kilis'te, 9 yaşındaki Gina Mercimek'in boynuna briket bağlanmış halde su kuyusunda ölü bulunması ile ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kuyuda ölü bulunan Gina Mercimek'in cansız bedeni, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morgunda tamamlanan işlemlerin ve Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrası çocuğun tabutunun taşındığı sırada yakınları gözyaşlarına boğuldu.

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI VERİLDİ

Öte yandan kan donduran olayla ilgili sürdürülen geniş çaplı soruşturmanın ardından, H.B. ve A.A. adlı 2 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, konu ile ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Soruşturma çerçevesinde gizlilik kararı alınmış olup, soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle ve özenle sürdürülmektedir" açıklaması yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Kilis Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta meydana gelmişti. İki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Çocuk, iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulunmuştu.


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