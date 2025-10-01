Kuyumcu altınları alıp kaçtı, müşteriler dükkanda bulduğu takıları kapıştı

Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde dükkanı bulunan Umut U. isimli kuyumcu, iddiaya göre çevredeki esnaf ve müşterilerden yatırım amacıyla topladığı altınlarla kayıplara karıştı.

Kuyumcuya ulaşamayan müşterileri, dükkanın önüne gelince şok yaşadı. Kepenklerin kapalı olduğunu gören müteriler, dolandırıldıklarını anladı. Kuyumcu önünde toplanan mağdurlar, bir süre sonra kepenkleri kırarak içeri girdi. Vitrinde bulunan bilezikleri kapışan mağdurlar, aldıkları takıların imitasyon olduğunu gördü. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Müşterilerin şikayetlerini dinleyen polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

"HEPSİNİ ALDI GÖTÜRDÜ"

Kuyumcuya 250 gram altın veren Türkan Sadık isimli vatandaş, "Altınlarımızın hepsini aldı götürdü. 250 gram altınım vardı. Evine gittim evinde kimse yok. Dünden beri ulaşamıyoruz. Şu an 100 kişiden fazla mağdur var. Herkesin parasını aldı gitti" dedi.

"BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Kuyumcunun altınları alıp kaçtığını söyleyen Faruk Yalman isimli mağdur ise, "106 bin TL para verdim. 3 tane ajda bilezik alacağım vardı. ’Çarşamba günü gel al’ dedi. Herkesin altınını parasını almış kaçmış. 3 gündür ulaşamıyorum kendisine. Burada mağdur olan 10-15 kişi var. Birinin 10 milyon TL, birinin 5 milyon TL, biri arabasını satıp vermiş. Herkesin parasını alıp kaçmış. Bulunmasını istiyoruz. Yaklaşık 6-7 yıldır buradan alışveriş yapıyoruz" şeklinde konuştu.