Kuyumcu atölyesinden 'altın' vurgunu: 6 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da kuyumcu atölyesinden yapılan altın hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 6’sı tutuklandı.

Kuyumcu atölyesinden 'altın' vurgunu: 6 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:07

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım’da Eyyübiye ilçesinde bulunan bir kuyumcu atölyesinde 5 kilogram altının iş yeri önünde kar maskeli 2 şüpheli tarafından yağmalanması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce olayı gerçekleştiren ve organize ettiği tespit edilen 11 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 40 bin 350 lira, bin 100 dolar ve 1 kilo 990 gram ziynet eşyası ele geçirildi.

6'SI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5’i ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.


Etiketler: #Kuyumcu #altın

İlgili Haberler

Eyüpsultan’da kuyumcu borcunu isteyen müşterisini vurdu!

Eyüpsultan’da kuyumcu borcunu isteyen müşterisini vurdu!
İstanbul Eyüpsultan'da vahşet: Kuyumcu, borcunu almaya gelen müşterisini vurdu!

İstanbul Eyüpsultan'da vahşet: Kuyumcu, borcunu almaya gelen müşterisini vurdu!
Yurt dışına kaçacaklardı: Adana'daki kuyumcu soyguncuları İstanbul’da yakayı ele verdi

Yurt dışına kaçacaklardı: Adana'daki kuyumcu soyguncuları İstanbul’da yakayı ele verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler