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Kuyumcu cinayetinin şüphelisiydi: Kuşadası'nda yakalandı

Kuyumcu cinayetinin şüphelisiydi: Kuşadası'nda yakalandı

11.10.2026 12:31:00
Güncellenme:
İHA
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Kuyumcu cinayetinin şüphelisiydi: Kuşadası'nda yakalandı

Adana'da kuyumcu Zahir Cız'ı öldüren şüpheli, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tekneyle yurt dışına kaçmaya hazırlandığı sırada yakalandı. Şüphelinin sorgulanmak üzere Adana'ya getirildiği öğrenildi.

Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde 4 Ekim günü , kuyumcu Zahir Cız (66), evinin aşağısında bulunan işyerinde H.A. (29) ile birlikte oturuyordu.

Bu sırada kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli gelerek tabanca ile yaklaşık 8 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda H.A. karın bölgesinden Zahir Cız ise başından vuruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Zahir Cız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zahir Cız Buruk Mezarlığına defnedildi. H.A. ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Osman A. olduğu tespit edildi. Osman A.'ın ‘Hırsızlık' ve ‘Mala zarar verme' gibi suçlardan ise 13 kaydı olduğu bildirildi.

YAKALANDI

Çalışmasını genişleten cinayet dedektifleri Osman A.'ın yurt dışına kaçmak için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde olduğunu tespit etti. Tespitler doğrultusunda şafak vakti gerçekleştiren operasyona ile Osman A. ve kaçmasına yardım ettiği belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Osman A.'ın ise yurtdışına tekne ile geçeceği öğrenildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana'ya getiriliyor.

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İlgili Konular: #Cinayet #Kuyumcu

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