Kuyumcukent esnafından aidat ve otoparka yapılan zamlara tepki
Kuyumcukent esnafı, aidat ve otoparklara yapılan zamları protesto etti. Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) yönetim binası önünde toplanan kalabalık grup, zamların geri alınmasını talep etti.
İstanbul Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’te esnafla yönetim yapılan zamlar nedeniyle karşı karşıya geldi. Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) yılbaşında yapılan zamların ardından yeni bir zam kararı aldı.
Halihazırda aylık 250 lira olan otopark ücretinin 450 liraya 30 metrekare dükkanlar için uygulanan 800 ila 900 lira arasındaki aidatın ise 2 bin liraya çıkarılmasını kararlaştırdı. Duruma tepki gösteren Kuyumcukent esnafı yönetim binası önünde toplanarak yönetime tepki gösterdi. Zamların çok olduğunu belirten esnaf, zamların geri çekilmesini istedi.
Yönetim binası önünde toplanan kalabalıktan temsilciler, yetkililerle görüşmek için yönetim binasına girerken güvenlik görevlileri geniş güvenlik önlemi aldı.
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