Kuyumcukent esnafından yüksek otopark aidatlarına tepki: Yol kenarına park ettiler

20 Eylül 2022 Salı, 09:32

Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Kuyumcukent yönetimi otopark aidatlarına zam yapınca işyeri çalışanları duruma tepki gösterdi. Otopark ücretlerini fazla bulan iş yeri çalışanları araçlarını yol kenarlarına, ağaçlık alanlara ve refüjlere bırakmaya başladı. Yapılan zammın bütçelerinin üzerinde olduğunu dile getiren vatandaşlar bu duruma çözüm getirilmesini bekliyor. Trafiği olumsuz etkileyen araçlar drone ile havadan görüntülendi.

Kuyumcukent çalışanlarından Harun Ergün “Kuyumcukent’te yapılan aidat, otopark ve kira zamları oldukça yüksek. Hepsinde yüzde yüz yirmi zam oldu. Bu zamlardan dolayı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına bırakıyor bunlar büyük kazalara da sebep olabilir. Genelde hepsi işçi sınıfı zaten bir protesto olacağını da zannetmiyorum. Daha önce de eylem yapıldı ama hiç bir anlamı olmadı. İnsanlar kendilerince bu şekilde çözüm bulmaya çalışıyorlar. Kaldırımlara bir milim iki milim de çıkmış olsa araçlara ceza kesiliyor. Yönetim kaldırıma çıkan araçlardan şikayetçi oluyor. Müşteriler için açık otopark sistemi var. İki saati geçtikten sonra 50 TL, akşama kadar kalırsa 100 TL ücret alıyorlar. Müşteriler genellikle 2 saat durduğu için onlar açısından sorun olmuyor” dedi.



