Kuyumcukent esnafından yüksek otopark aidatlarına tepki: Yol kenarına park ettiler
Yenibosna’da bulunan Kuyumcukent yönetimi otopark aidatlarına zam yapınca içeride bulunan çalışanlar çareyi araçlarını yol kenarına bırakmakta buldu. Yol kenarına bırakılan ve trafiği olumsuz etkileyen araçlar, drone ile görüntülendi.
Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Kuyumcukent yönetimi otopark aidatlarına zam yapınca işyeri çalışanları duruma tepki gösterdi. Otopark ücretlerini fazla bulan iş yeri çalışanları araçlarını yol kenarlarına, ağaçlık alanlara ve refüjlere bırakmaya başladı. Yapılan zammın bütçelerinin üzerinde olduğunu dile getiren vatandaşlar bu duruma çözüm getirilmesini bekliyor. Trafiği olumsuz etkileyen araçlar drone ile havadan görüntülendi.
Kuyumcukent çalışanlarından Harun Ergün “Kuyumcukent’te yapılan aidat, otopark ve kira zamları oldukça yüksek. Hepsinde yüzde yüz yirmi zam oldu. Bu zamlardan dolayı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına bırakıyor bunlar büyük kazalara da sebep olabilir. Genelde hepsi işçi sınıfı zaten bir protesto olacağını da zannetmiyorum. Daha önce de eylem yapıldı ama hiç bir anlamı olmadı. İnsanlar kendilerince bu şekilde çözüm bulmaya çalışıyorlar. Kaldırımlara bir milim iki milim de çıkmış olsa araçlara ceza kesiliyor. Yönetim kaldırıma çıkan araçlardan şikayetçi oluyor. Müşteriler için açık otopark sistemi var. İki saati geçtikten sonra 50 TL, akşama kadar kalırsa 100 TL ücret alıyorlar. Müşteriler genellikle 2 saat durduğu için onlar açısından sorun olmuyor” dedi.
Video Haberler
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Saldırgan hakkında yeni gelişme
- 'Böyle sokağa çıkamazsın!'
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu açıklandı
- KPSS'de yeni skandal!
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu