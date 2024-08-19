Kuyumcular derneği başkanı, motosiklet kazasında öldü

Yayınlanma: 19.08.2024 - 18:54

Güncelleme: 19.08.2024 - 18:54

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesine bağlı Ümitalan Mahallesi kavşağında meydana geldi.

İnegöl yönüne giden Şeref Ay yönetimindeki 16 KLH 20 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken aniden dönüş yaptığı öne sürülen Ramazan C.'nin (40) kullandığı 34 BHY7 69 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Şeref Ay, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından yapılan Ay, ambulans ile kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.