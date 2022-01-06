Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada
Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kuyumculara sahte altın bilezik sattığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık anları kuyumcuların güvenlik kameralarına yansıdı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde dolandırıcıların 4 kuyumcuya sahte altın bilezik satmaları üzerine soruşturma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Dolandırılan kuyumcular WhatsApp gruplarından birbirlerini uyarırken, polisler kuyumcuların bulunduğu bölgede önlem aldı.
İstanbul’dan Sakarya’ya gelerek sahte altın bilezikleri satan 2’si kadın 4 kişi bir kuyumcunun yakınında yakalandı. Şüpheliler C.K.(36), H.Y.(38), H.İ. (34) ve G.A.’nın (21) üzerinde ve araçta yapılan aramada 6 adet sahte altın bilezik, kuyumculara bozdurulan 4 sahte altın bilezikten elde edilen 20 bin 840 TL'ye ele geçirildi.
Dolandırıcılık anları kuyumcuların güvenlik kameralarına yansırken, 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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