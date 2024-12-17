Kuyumcuyu soyamayınca, bakkalı gasbettiler
Adana'da 4 kişi gittikleri kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı. Dükkan sahibi Cuma S., soyguncuların üzerine yürüyünce, saldırganlar kaçtı. Şüpheliler aynı gece, bakkal Zekeriya I.'nın cep telefonunu ve iki bin TL'sini çaldı.
Adana’da Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda yüzlerini kapüşonla gizleyen M.N., H.C., Ali E. ve Ömer E. kuyumcu Cuma S.’nin iş yerine girdi. M.N. belindeki tabancayı çıkarıp, “Para ve altınları poşete doldurup, ver” dedi. Cuma S. ise şüphelilerin üzerine yürüyüp, iş yerinden uzaklaştırdı. Şüpheliler aynı günün gecesi Zekeriya I.’nın Dumlupınar Mahallesi’ndeki bakkal dükkanına gitti. H.C. belindeki tabancayı çıkarıp, “Bize para lazım. Kasadaki paraları ver” dedi. Panikleyen Zekeriya I., kasadaki iki bin lirayı şüphelilere verdi. Şüpheliler, Zekeriya I.’nın cep telefonunu da gasbedip, koşarak uzaklaştı.
YAKALANDILAR
Esnaf Cuma S. ile Zekeriya I.’nın ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin saklandıkları evleri tespit etti. Adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Aramalarda ise olaylarda kullanılan iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyete götürülen şüpheliler, silahı çekenin kendisi olmadığını öne sürüp, birbirini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N., H.C., Ali E. ve Ömer E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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