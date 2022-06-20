Kuyumcuyu soymak istedi, 'emekli polise' denk geldi
Antalya’da kuyumcuya giren eli bıçaklı şüpheli, iş yerinde çalışan kadının boğazına bıçak dayayıp soygun yapma girişiminde bulundu. Şüpheli, bir diğer kuyumcu çalışanı emekli polisin silahı çıkarmasıyla etkisiz hale getirildi. Şüphelinin verdiği ilk sözlü ifadede, “Kredi çektim, arkadaşıma tüm paralarımı kaptırdım. O yüzden girdim” dediği öğrenildi.
Polisi alarma geçiren olay, 20 Haziran Pazartesi sabahı 09.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya giren Gökhan K. (43), kuyumcu çalışanı Sevilay isimli kadının boğazına bıçağı dayayıp "Kimseye zarar vermek istemiyorum, durumum kötü" diyerek altınları vermesini istedi.
EMEKLİ POLİS, SİLAHINI ÇIKARDI
Bu sırada işyerindeki bir diğer çalışan Necdet isimli emekli polisin ruhsatlı tabancasını şüpheliye doğrulttu. Bıçağı bırakıp teslim olan Gökhan K., işyeri içerisinde tutuldu. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kısa sürede işyeri önüne gelen polis, şüpheliyi kuyumcudan çıkartarak ekip otosuna aldı.
"TÜM PARAMI ARKADAŞIMA KAPTIRDIM"
Gözaltına alınan şüpheli Gökhan K.’nın polise verdiği ilk sözlü ifadede, “Kredi çektim ve tüm paramı arkadaşıma kaptırdım. Zor durumdaydım” dediği öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin işyerindeki çalışması sonrası, kuyumcu çalışanı kadın ile şüpheliyi etkisiz hale getiren emekli polis, ifade vermek için polis merkezine götürüldü.
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