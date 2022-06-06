Ordu'daki 'kuyumcu' hırsızları tutuklandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı. Çalınan altınlar ise, asıl ait olduğu yere teslim edildi.

AA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 11:30
Ordu'daki 'kuyumcu' hırsızları tutuklandı
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Kuşluvan Mahallesi'nde 2 Haziran Perşembe günü camını kırarak girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 356 bin liralık ziynet eşyası çaldıktan sonra yakalanan B.A. ile F.Y'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

ÇALINAN ALTINLAR, TESLİM EDİLDİ

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan polis, çalınan altınları kuyumcuya teslim etti.

İlçedeki kuyumcudan 356 bin liralık ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettikleri zanlılar B.A. ve F.Y'yi saklandıkları adreslerde yakalamıştı.

 


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