Kuyuya düşen baba ve oğlunun ölümüne ilişkin 2 tutuklama

06 Ocak 2023 Cuma, 22:37

Manisa’nın Salihli ilçesinde, baba ve 2 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olan sondaj kuyusu ile ilgili gözaltına alınan site yöneticisi ve sondajı açan firma yetkilisi, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın aktardığı habere göre, Salihli’de baba Aytuğ Demir (28) ve 2 yaşındaki oğlu Batu Demir’in, site yönetimi tarafından zeytin ağaçlarını sulamak için açtırılan 50 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşüp hayatlarının kaybetmelerinin ardından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmada savcılık 84 konutun yer aldığı sitenin sorumlu yöneticisi Hamza A. ve kaçak olduğu iddia edilen sondajı açan firma yetkilisi Vasfi Ç.’yi gözaltına aldı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen site yöneticisi Hamza A. ve sondaj firması yetkilisi Vasfi Ç. “Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma suçundan” çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 5 Ocak günü Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Batu Demir evlerinin karşısındaki arazide oynadığı sırada yaklaşık 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Oğlu Batu’nun kuyuya düştüğünü gören baba Aytuğ Demir (28) oğlunu kurtarmak için ayakkabılarını çıkarıp kuyuya atladı.

Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesine bağlı çok sayıda personel sevk edildi. 60’a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı.

Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir’e ulaşılmaya çalışıldı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonrası Aytuğ Demir ile Batu Demir’in cansız bedenlerine ulaşıldı.