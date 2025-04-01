Kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 5 metrelik kuyudan yaralı halde çıkardıkları yavru köpeği tedaviye aldı.
Kayseri'de yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'ndeki bir su kuyusuna düşen köpek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna halatla indi. 15 dakikalık çalışma sonunda yavru köpek, kuyudan yaralı olarak çıkartıldı. Kurtarılan köpek, tedaviye alındı.
Etiketler: #Kayseri #yavru köpek #itfaiye
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferhat Göçer: 'Yetkilileri defalarca uyardım'
- DBL Entertainment'in sahibinden 'zorunlu' açıklama!
- Trevor Noah'ın gösterisi iptal edildi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultay' sorusuna yanıt
- Bahçeli'den dikkat çeken 'Volkan Konak' paylaşımı
- CHP'den tepki gecikmedi!
- Cemal Enginyurt, o müftüye demediğini bırakmadı!
- Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' paylaşımı dalga konusu oldu
- Eşinin tabut başındaki sözleri yürek yaktı!
- 'Seçim yapma vakti gelmiştir'