Kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 5 metrelik kuyudan yaralı halde çıkardıkları yavru köpeği tedaviye aldı.

Kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı
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DHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 16:13

Kayseri'de yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'ndeki bir su kuyusuna düşen köpek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna halatla indi. 15 dakikalık çalışma sonunda yavru köpek, kuyudan yaralı olarak çıkartıldı. Kurtarılan köpek, tedaviye alındı.

 


Etiketler: #Kayseri #yavru köpek #itfaiye

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