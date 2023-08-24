Kuzenine ateş açmış, market sahibi kadını öldürmüştü... Şüpheliler adliyeye sevk edildi!
Pamukkale ilçesinde, tartıştığı amcasının oğlunun sığındığı markete pompalı tüfekle ateş edip iş yeri sahibi kadını öldüren zanlı ile olaya karışan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi'nde Yusuf S. (26) adlı kişinin, tartıştığı amcasının oğlu Hasan S.'nin (25) saklandığı markete pompalı tüfekle ateş etmesi ve olayda iş yeri sahibi Merve Acar'ın (28) hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Pompalı tüfekle ateş eden Yusuf S. ile olaya karıştığı belirlenen Emircan U., Muhammet S., Furkan A., İsmail B., Tolga G. ve Buse K., işlemlerinin ardından polis ekiplerince Denizli Adliyesi'ne getirildi.
Cinayet zanlısı Yusuf S., gazetecilerin sorusu üzerine, "İstemeden oldu, pişmanım" dedi.
NE OLMUŞTU?
Denizli'de 20 Ağustos'ta Hasan S. ile amcasının oğlu Yusuf S., Kayhan Mahallesi'ndeki parkta tartışmış; Hasan S., kuzeni ile arkadaşları Emircan U., Muhammet S., Furkan A., İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'den kaçıp yakınlardaki markete sığınmıştı.
Yanında getirdiği pompalı tüfekle amcasının oğlunu takip eden Yusuf S.'nin ateş etmesi sonucu kuzeni yaralanmış ve market sahibi Merve Acar hayatını kaybetmişti.
Polis, olayla ilgili 7 kişiyi Merkezefendi ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Prigojin'i taşıyan uçak düştü!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları
- 'Çok tehlikeli bir planı devreye aldılar'
- Malatya'da korkutan deprem!
- Masadan kalktıktan sonra neler yaşandı?
- Uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin kimdir?
- O düzenlemenin perde arkası!
- Herkese çifte vatandaşlık
- Akşener hakkında 7 yıl sonra karar
- AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem