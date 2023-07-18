Mersin'de market önünde silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Mezitli ilçesinde bulunan bir marketin önünde silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Orhan Sülehayatını kaybetti. Saldırıda, 2 kişi de yaralandı.
Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde Meltem Caddesi'ndeki bulunan bir marketin önünde dün korkunç bir olay yaşandı.
İddiaya göre; Orhan Süle (32), Abdullah Ç. (33) ve Nuri B.'nin (57) aralarında olduğu gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
SALDIRGANLAR ARANIYOR!
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Orhan Süle'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah Ç. ve Nuri B. ambulanslarla götürüldükleri özel bir hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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