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Okul bahçesinde yılan paniği... Öğretmen tarafından yakalandı

Okul bahçesinde yılan paniği... Öğretmen tarafından yakalandı

28.05.2025 12:24:00
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İHA
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Okul bahçesinde yılan paniği... Öğretmen tarafından yakalandı

Sivas'ta bir okulun bahçesinde öğrenciler tarafından görülen yılan paniğe neden oldu. Yılan bir öğretmen ve öğrencinin uzun uğraşları sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.

Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçen günlerde panik anları yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; okulun bahçesine giren yılan, öğrenciler arasında paniğe neden oldu. Olaya müdahale eden öğretmen Devran Çelik ve öğrencilerin uğraşları sonucu yılan, kontrollü bir şekilde yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

ÇUVALA KOYARAK ARAZİYE BIRAKTI

Yılanı korkusuzca yakalayarak doğaya bırakan Devran Çelik, şöyle konuştu:

"Yılanı ilk başta öğrencilerimiz görmüştü. Çok korkmuşlar, panikle benim yanıma geldiler. Ben yılanı ilk gördüğümde, yılana zarar vermemeleri gerektiğini, onun da zararsız bir hayvan olduğunu söyledim. Kendiliğinden geldiği yere tekrar gideceğini söyledim. Bir süre gözlemledikten sonra yılanın okul binasının içine girmeye çalıştığını fark ettim. Kontrollü bir şekilde, yanımda bulunan cesur bir öğrenci ile yılanı çuvala koyduk. Daha sonra boş bir araziye bıraktık. Hayvan da bizden çok korkmuştu, zararsız bir hayvandı, kimsenin korkmasına gerek yok."

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