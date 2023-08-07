Kuzenlere akraba saldırısı: 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Zeytinburnu'nda işlettikleri telefoncu dükkanı önünde oturan iki kuzen Bilal Aslan ve Derviş Aslan, akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Bilal Aslan hayatını kaybetti. Derviş Aslan ise ağır yaralandı.
İstanbul Zeytinburnu'nda dün gece saatlerinde kuzen oldukları öğrenilen Bilal Aslan ve Derviş Aslan işlettikleri telefoncu dükkanı önünde sohbet ettikleri sırada aralarında husumet bulunan 8 kişilik akraba grubunun silahlı saldırısına uğradı.
Saldırı sırasında iki kuzen ve ailesiyle birlikte yoldan geçmekte olan 8 yaşındaki A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Bilal Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
8 yaşındaki A.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken Derviş Aslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının aile büyükleri tarafından alınan kararla yapıldığı iddia edildi.
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