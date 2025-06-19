Kuzenlerin kavgasında silahlar patladı: Yaralılar var!

Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan spot pazarındaki bir iş yerinde silahlar patladı.

İddiaya göre; aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları, iş yerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile taraflardan bazıları, yanlarında getirdikleri tabancalarla iş yerine ateş açtı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada olay ile ilgisi olmayan yan dükkan sahibi Serdal Önkol yaralanırken, Özkan Baran ve Ali Baran da darbedildi. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.