Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kazada yeni gelişme

Yayınlanma: 29.12.2023 - 18:54

Güncelleme: 29.12.2023 - 19:35

Kaza, dün saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi.

Yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 2’si Ukraynalı biri Özbekistanlı olmak üzere toplam 63 kişi ise yaralandı.

7 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde Metro Turizm firmasının 50 ACU 195 plakalı yolcu otobüsü şoförü H.Ö. (42) ile diğer otobüs ve TIR sürücüleri M.D. (53), F.Ç. (30), S.S. (37), H.A. (46), O.K. (54) ve E.A. 7 sürücü gözaltına alındı.

Bugün Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi.

63 KİŞİDEN 45'İ TABURCU EDİLDİ

Sürücülerin adliyedeki işlemleri devam ederken Sakarya Valiliği, kazada yaralanan 63 kişiden 45’inin tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini paylaştı. Yaralı olan diğer vatandaşlardan 15’i Sakarya’da 1 kişi Ankara’da, 1 kişi Kocaeli’de ve 1 kişinin de İstanbul’da tedavileri devam ediyor.