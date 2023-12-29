Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kazada yeni gelişme

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı kazada tedavisi tamamlanan 45 kişi taburcu edildi. 15 kişinin Sakarya’da 1 kişinin Ankara’da, 1 kişinin Kocaeli ve 1 kişinin de İstanbul’da tedavileri devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 18:54
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kazada yeni gelişme
Abone Ol google-news

Kaza, dün saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi.

Yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 2’si Ukraynalı biri Özbekistanlı olmak üzere toplam 63 kişi ise yaralandı.

7 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde Metro Turizm firmasının 50 ACU 195 plakalı yolcu otobüsü şoförü H.Ö. (42) ile diğer otobüs ve TIR sürücüleri M.D. (53), F.Ç. (30), S.S. (37), H.A. (46), O.K. (54) ve E.A. 7 sürücü gözaltına alındı.

Bugün Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi.

63 KİŞİDEN 45'İ TABURCU EDİLDİ

Sürücülerin adliyedeki işlemleri devam ederken Sakarya Valiliği, kazada yaralanan 63 kişiden 45’inin tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini paylaştı. Yaralı olan diğer vatandaşlardan 15’i Sakarya’da 1 kişi Ankara’da, 1 kişi Kocaeli’de ve 1 kişinin de İstanbul’da tedavileri devam ediyor.


kuzey marmara otoyolu trafik kazası

İlgili Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada acı ayrıntı ortaya çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada acı ayrıntı ortaya çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada sürücüler adliyeye sevk edildi

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada sürücüler adliyeye sevk edildi
Son dakika... Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin açıklama!

Son dakika... Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin açıklama!

En Çok Okunan Haberler