Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada sürücüler adliyeye sevk edildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücü adliyeye sevk edildi. Kazaya karışan sürücülerden biri basın mensuplarının kazaya ilişkin sorusuna, "Oldu işte abi" cevabını verdi.

AA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:26
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada sürücüler adliyeye sevk edildi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazaya ilişkin dün gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile TIR'ın ikinci şoförü O.K.'nin Adapazarı Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin kazaya ilişkin sorusu üzerine ayağı alçılı ve burnu bandajlı olduğu görülen sürücü, "Hatırlıyorum. Tır kaza yapmış son anda gördüm, sola kırdım. Önde bir arabaya vurdum" dedi.

Diğer bir sürücü ise aynı soruyu, "Oldu işte abi" diyerek yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 61 kişi yaralanmıştı.


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