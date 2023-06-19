Kuzey Marmara Otoyolu’nda lüks otomobillerin feci kazası: 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde milyonluk lüks otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır toplam 3 kişi yaralandı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:29
Kuzey Marmara Otoyolu’nda lüks otomobillerin feci kazası: 3 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı ilçesi Dağdibi Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, T.T. idaresindeki Mercedes marka lüks otomobil, A.K. idaresindeki BMW marka lüks otomobil, A.D. idaresindeki otomobil ve yabancı plakalı tır çarpıştı. 

Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince lüks otomobillerde sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza sebebiyle lüks otomobiller adeta kağıt gibi ezilirken trafik ise kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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