Aynı yerde 5 dakika arayla 2 kaza: 7 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, aynı yerde 5 dakika arayla meydana gelen 2 kazada, 7 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:57
Aynı yerde 5 dakika arayla 2 kaza: 7 yaralı
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Bursa-Ankara kara yolu Kurşunlu Mahallesi kavşağında, gece yarısı sıralarında Göktuğ K.’nin (21) kontrolünü yitirdiği 17 FP 060 plakalı minibüs, bariyerlere çarptı. Kazada Göktüğ K. ile araçtaki Ramazan T. (35), Türkan P. (48) ve Selahattin D. (70) yaralandı.

5 DAKİKA SONRA 2. KAZA

Bu kazaya yakın bir noktada, 5 dakika sonra ikinci kaza oldu. Murat A.’nın (40) kontrolünden çıkan 16 AJG 227 plakalı otomobil de bariyere çarptı. Murat A. ile eşi Esra A. (38) ve oğlu Yiğit A. (11) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 7 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 


Bursa kaza

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