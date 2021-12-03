Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını: Alevler kabini sardı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın motor kısmında başlayan yangın kabin bölümünü tamamen sardı. Sürücünün emniyet şeridinde durduğu TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
03 Aralık 2021 Cuma, 16:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını: Alevler kabini sardı
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Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca tünelinin çıkışında, İstanbul Havalimanı istikametinde bir TIR'da yangın çıktı. Sürücü, saat 14.30 sıralarında seyir halindeyken, araçtan çıkan dumanları fark etti. TIR'ı emniyet şeridinde durduran sürücü durumu hemen itfaiyeye haber verdi. 

ALEVLER KABİNİ SARDI

Motor kısmında başlayan alevler kısa sürede sürücü kabinini sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan TIR'a müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

Kullanılamaz hale gelen TIR çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. TIR'ın alev alev yandığı anları yurttaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti.


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