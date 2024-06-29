Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde zincirleme kaza

Kocaeli'nde Kuzey Marmara Otoyolu’nda tünelde 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlar hasar gördü.

DHA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 15:38
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde zincirleme kaza
Abone Ol google-news

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki T2 tünelinde meydana geldi.

İstanbul yönünden Ankara yönüne giden Ahmet Huzeyfe Aras idaresindeki 06 AEP 984 plakalı otomobil ile Batuhan Can Atıcı yönetimindeki 34 PG 2145 plakalı otomobil çarpıştı.

Savrulan araçlar, yine aynı yöne giden Mehmet Can Yılmaz yönetimindeki 81 FP 412 plakalı otomobile çarptı.

Kazada Atıcı’nın kullandığı otomobil devrilirken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçlar hasar görürken yaralanan olmadı.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


kuzey marmara otoyolu haberleri kaza haberleri zincirleme kaza haberleri zincirleme trafik kazası haberleri

İlgili Haberler

İstanbul Kartal'da sabaha karşı zincirleme kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

İstanbul Kartal'da sabaha karşı zincirleme kaza: 2'si çocuk 6 yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var
Niğde'de zincirleme kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 2'si ağır 4 yaralı

Niğde'de zincirleme kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 2'si ağır 4 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler