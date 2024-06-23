İstanbul Kartal'da sabaha karşı zincirleme kaza: 2'si çocuk 6 yaralı
İstanbul Kartal'da D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Kartal, D-100 Karayolu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine ilerleyen 3 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Kaza yapan otomobilde bulunan Mustafa Kılıç, "Ticariye çarptı ondan sonra bize vurdu, bizi bariyere attı, biz sıkıştık. Bizi betona vurduktan sonra bariyeri alarak getirdi. Biz üç kişiydik. Benim yeğenimin hanımı yaralandı, bizde bir şey yok. 6 yaralı var adamın çocuklarından ikisi de yaralıydı" dedi.
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