Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza oldu.

DHA
12 Mart 2022 Cumartesi, 12:12
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.




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