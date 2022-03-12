Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza oldu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.
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