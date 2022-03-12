Bursa'da buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı

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Bursa'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

DHA
12 Mart 2022 Cumartesi, 10:24

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Yüksek İhtisas Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı.

Aynı yönde seyreden 9 araç da duramayarak, birbirlerine çarparak, durdu. 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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