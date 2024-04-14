Kuzey Marmara’da feci kaza… Baba-kız hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken 4 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenilirken, ailenin Şeker Bayramı sebebiyle Hatay’a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 08:22
Kuzey Marmara’da feci kaza… Baba-kız hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 34 CZK 737 plakalı kapalı kasa kamyonet aynı yönde giden A.S. hakimiyetindeki 31 ACS 759 plakalı otomobile arkadan çarptı. 

Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken bariyere çarpan otomobil 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü A.S.’nin arka koltukta oturan kızı S.S. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü A.S., ismi öğrenilememen eşi ve diğer çocuğu ile kamyonet sürücü Ö.A.’nın eşi ve oğlu sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Ö.A. ise kazayı yara almadan atlattı. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan A.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından S.S.’nin cansız bedeni Körfez Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun 3 şeridi trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlandı. Sevindikli bağlantı yoluna aktarılan trafik kazalı araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Öte yandan, otomobil sürücüsü A.A.’nın kızı S.S., eşi ve bir diğer çocuğuyla Şeker Bayramı sebebiyle Hatay’a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri ortaya çıktı.


kuzey marmara otoyolu haberleri kaza haberleri Trafik kaza haberleri Şeker Bayramı haberleri

İlgili Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza… Trafik durma noktasına geldi!

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza… Trafik durma noktasına geldi!
Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz? Bayramda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara bedava mı?

Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz? Bayramda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara bedava mı?
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci ölüm: Gişelere çarptı, motoru fırladı...

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci ölüm: Gişelere çarptı, motoru fırladı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den YSK’ya tepki: ‘Hırsızların masasına haram olarak sundu’

Meral Akşener’den YSK’ya tepki: ‘Hırsızların masasına haram olarak sundu’
Eczacıbaşı, Fenerbahçe’yi yenerek final serisinde durumu eşitledi!

Eczacıbaşı, Fenerbahçe’yi yenerek final serisinde durumu eşitledi!
Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Dubai Şeyhi’nin mega yatı ‘Radiant’ Bodrum’a demir attı

Dubai Şeyhi’nin mega yatı ‘Radiant’ Bodrum’a demir attı
Teleferik faciasında AFAD ve Antalya Valiliği son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama

Teleferik faciasında AFAD ve Antalya Valiliği son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Son Dakika... İYİ Parti talep etmişti: YSK'den 'Ordu' kararı!

Son Dakika... İYİ Parti talep etmişti: YSK'den 'Ordu' kararı!
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu