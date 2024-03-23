Kuzey Ormanları’nda kalker ocağı alanını genişletmek için 3 bin ağaç daha kesilecek: İstanbul’un akciğeri sönüyor

Uzmanların uyarılarına karşı İstanbul’un hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanlarında talan devam ediyor. Son olarak yıllardır bölgede maden işleten bir şirketin büyüme talebi inceleme değerlendirme Komisyonu’nda (İDK) görüşülecek.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 23.03.2024 - 07:57
Kuzey Ormanları’nda kalker ocağı alanını genişletmek için 3 bin ağaç daha kesilecek: İstanbul’un akciğeri sönüyor
Abone Ol google-news

AKP iktidarı tarafından yapılan mega projelerle birlikte yüz binlerce ağacın kesildiği ormanlara maden çalışmaları da devam ediyor. Son olarak İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları’nın Şile mevkisindeki bir madenin büyütülmesi için çalışmalar devam ediyor.

25 NİSAN’DA KARAR

Laçin Agrega şirketi bölgede işlettiği kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için ilk olarak 2012’de 20.31 hektarlık alan için onay aldı. Şirket yıllar içerisinde alanını 44.31 hektara çıkarttı. Bölgede 80 hektarlık ruhsat alanı bulunan şirket yeniden büyüme talep ederek alanı 58.53 hektrara çıkarmak istiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirket için İDK 25 Nisan’da toplanacak.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgiye göre, şirket meşe ve çam türlerinin bulunduğu 3 bin 273 ağacı maden sahasını genişletebilmek için kesecek.

KORUMA ALTINDALAR

Ayrıca şirketin ruhsat sahası içerisinde bulunan 19 memeli türü ve 5 fauna türü de korunması gereken türler listesinde yer alıyor.

Maden çalışmaları sırasında her gün bölgede patlatma yapılacak. Maden alınana en yakın yerleşim yeri 750 metre mesafede bulunuyor


AKP haberleri İstanbul haberleri kalker haberleri Kuzey Ormanları haberleri maden haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'un ciğerleri Kuzey Ormanları parsel parsel talan ediliyor: Nefesimiz kalmadı

İstanbul'un ciğerleri Kuzey Ormanları parsel parsel talan ediliyor: Nefesimiz kalmadı
Megakentin hava ve su kaynağı Kuzey Ormanları’nda talan büyüyor: Ranta doymadılar

Megakentin hava ve su kaynağı Kuzey Ormanları’nda talan büyüyor: Ranta doymadılar
Çevre talanı tam gaz: 120 kilometre planlanan Gebze-Çatalca demiryolu Kuzey Ormanları'ndan geçecek

Çevre talanı tam gaz: 120 kilometre planlanan Gebze-Çatalca demiryolu Kuzey Ormanları'ndan geçecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB, Çiller'in arazisi için yapılan plan değişikliğini iptal ettirdi

İBB, Çiller'in arazisi için yapılan plan değişikliğini iptal ettirdi
Sünnet derisi ve spermden sonra bunu da denedi! Selen Görgüzel: ‘Çok gergin olduğum doğrudur’

Sünnet derisi ve spermden sonra bunu da denedi! Selen Görgüzel: ‘Çok gergin olduğum doğrudur’
Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı

Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı
Dilek İmamoğlu’ndan eşi Ekrem İmamoğlu’na destek: ‘Ekrem kazanacak’

Dilek İmamoğlu’ndan eşi Ekrem İmamoğlu’na destek: ‘Ekrem kazanacak’
‘Siyasi broşür’ kavgası: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

‘Siyasi broşür’ kavgası: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 22 Mart 2024 Cuma 12. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 22 Mart 2024 Cuma 12. gün iftar menüsü
Murat Kurum'un malvarlığında dikkat çeken detay

Murat Kurum'un malvarlığında dikkat çeken detay
Ünlü astrolog uyardı: 24 Mart saat 19.36’ya dikkat!

Ünlü astrolog uyardı: 24 Mart saat 19.36’ya dikkat!