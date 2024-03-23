Kuzey Ormanları’nda kalker ocağı alanını genişletmek için 3 bin ağaç daha kesilecek: İstanbul’un akciğeri sönüyor

Yayınlanma: 23.03.2024 - 07:57

Güncelleme: 23.03.2024 - 08:05

AKP iktidarı tarafından yapılan mega projelerle birlikte yüz binlerce ağacın kesildiği ormanlara maden çalışmaları da devam ediyor. Son olarak İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları’nın Şile mevkisindeki bir madenin büyütülmesi için çalışmalar devam ediyor.

25 NİSAN’DA KARAR

Laçin Agrega şirketi bölgede işlettiği kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için ilk olarak 2012’de 20.31 hektarlık alan için onay aldı. Şirket yıllar içerisinde alanını 44.31 hektara çıkarttı. Bölgede 80 hektarlık ruhsat alanı bulunan şirket yeniden büyüme talep ederek alanı 58.53 hektrara çıkarmak istiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirket için İDK 25 Nisan’da toplanacak.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgiye göre, şirket meşe ve çam türlerinin bulunduğu 3 bin 273 ağacı maden sahasını genişletebilmek için kesecek.

KORUMA ALTINDALAR

Ayrıca şirketin ruhsat sahası içerisinde bulunan 19 memeli türü ve 5 fauna türü de korunması gereken türler listesinde yer alıyor.

Maden çalışmaları sırasında her gün bölgede patlatma yapılacak. Maden alınana en yakın yerleşim yeri 750 metre mesafede bulunuyor